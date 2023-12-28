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Политика ,  
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В Латвии допустили высылку 1,2 тыс. россиян

В Латвии допустили высылку 1,2 тыс. россиян, не подавших документы на ВНЖ
С прошлого года в Латвии для продления ВНЖ россиянам нужно сдать языковой тест. Более 1,2 тыс. россиян не подали документы о продлении ВНЖ к 30 ноября, теперь им грозит выдворение. Россия обещала принять тех, кого вышлет Латвия
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Из Латвии могут выслать минимум 1213 россиян, которые не подали документы для получения вида на жительство к 30 ноября — это был крайний срок согласно поправкам к закону об иммиграции — и не покинули Латвию, сообщили в Департаменте по делам гражданства и миграции страны, передает Delfi.

К данному сроку документы на выдачу ВНЖ подали 1344 человека из числа тех, кто «затянул» с этим. Еще 904 к нынешнему времени покинули страну, уточнили в департаменте.

Требование к россиянам, а также белорусам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления ВНЖ действует с сентября прошлого года. Сдавать лингвистический тест можно было с апреля, на это дается две попытки.

При этом те, кто сдал языковой тест безуспешно, до 31 декабря должны подать документы на разрешение, которое позволит им в течение двух лет находиться в Латвии и иметь право на получение медицинских и социальных услуг. Такую поправку ранее принял парламент страны, сейм.

Число россиян, подлежащих выдворению, еще может измениться, так как с 3 января будущего года утратят силу ранее выданные постоянные ВНЖ, которые попали под изменения в законе об иммиграции, а их обладатели могут подать документы на новые до 31 декабря (этот срок установлен для тех, кто до 30 ноября повторно сдал языковой тест).

18 декабря в департаменте сообщили, что около 15,5 тыс. россиян запросили постоянный ВНЖ, почти 3 тыс. человек — временный.

Не сдавшим языковой экзамен россиянам предпишут покинуть Латвию
Политика
Рига, Латвия

Посольство России в Латвии 26 декабря сообщило, что среди тех, кто из-за поправок к латвийскому законодательству об иммиграции оказался под угрозой депортации, есть пенсионеры. В дипмиссии рассказали о 84-летней женщине, которая более 60 лет прожила в городе Екабпилс.

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«В силу возраста и отсутствия доступа к современным средствам коммуникации [она] не была своевременно проинформирована о необходимости подачи в сжатые сроки документов на получение статуса постоянного жителя ЕС», — пояснили в посольстве и сообщили, что ВНЖ женщины было аннулировано, поэтому она осталась без пенсии и права на медпомощь, а также средств к существованию. В России у нее нет родственников и имущества.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко говорил, что если россиян будут выселять из Латвии, то в России «они будут обустроены». Он напомнил, что в стране действует программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Латвия высылка россияне депортация ВНЖ

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