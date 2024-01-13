Дипломаты исключили влияние помощи Британии на исход конфликта на Украине

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Поставки Великобританией оружия для Украины, которые пообещал посетивший накануне Киев премьер-министр Риши Сунак, не изменят исхода конфликта, говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

«Сунак пообещал выделить еще больше средств на закупку смертоносных вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и ударные дроны. Эти поставки не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта. Зато будут способствовать затягиванию и ужесточению боевых действий, а значит, приведут к новым жертвам», — заявили в посольстве.

В дипломатическом представительстве сочли итоги визита британского премьера в Киев «плачевными, прежде всего для самой Украины». «Подписанное в Киеве британо-украинское соглашение свидетельствует о том, что Незалежной не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее «разменной монетой» в авантюрах англосаксов в Евразии», — добавили там.

Сунак прибыл в Киев 12 января. В тот день он и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Британия стала первой из стран G7, кто заключил с Украиной такой договор о гарантиях безопасности, срок его действия — десять лет.

В документе закреплены те меры военной поддержки, которые Украина уже получает (сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, обмен разведданными, кибербезопасность, медицинская и военная подготовка). Кроме того, Лондон возглавит так называемую Коалицию морской безопасности — он будет помогать Киеву развивать флот, с тем чтобы тот мог обеспечивать безопасность в Черном и Азовском морях «до 2035 года и далее». Также Великобритания пообещала в 2024–2025 годах предоставить Киеву военную помощь на сумму £2,5 млрд ($3,2 млрд).

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя визит Сунака в Киев, подчеркнул, что размещение британского воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. В подписанном соглашении пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины или разместила там свои войска, нет.