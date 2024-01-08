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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ заявила о задержании в ЛНР двух украинцев по подозрению в шпионаже

ФСБ: в ЛНР задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже в пользу СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Оба задержанных — граждане Украины, отметили в ФСБ. Против них завели дела по ст. 276 УК («Шпионаж»). Виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, один из задержанных по личным мотивам, стремясь оказать содействие украинским войскам, собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники силовиков ЛНР. Эти сведения мужчина передавал сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), с которыми встречался лично, считают в ведомстве.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Второй фигурант дела, по версии ФСБ, собирал информацию о сотрудниках правоохранительных органов региона. Ее он передавал сотруднику СБУ через Telegram.

ФСБ регулярно отчитывается о задержаниях подозреваемых в госизмене и шпионаже. Так, 15 декабря ведомство сообщило о задержании в Ростовской области 40-летнего гражданина Украины, который, по версии следствия, собирал сведения о местах дислокации российских войск и передавал украинской стороне информацию об их перемещении в зоне военной операции.

Данные мужчина передавал Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины в мессенджере, отмечали в ФСБ. Спецслужба пришла к выводу, что украинские вооруженные силы могли использовать эти сведения для ударов по российским военным, «что привело бы к потерям среди личного состава».

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Теги
ФСБ ЛНР задержание Украина шпионаж СБУ
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