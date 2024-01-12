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Политика ,  
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Жителя Пензенской области заподозрили в работе на польские спецслужбы

ФСБ задержала жителя Пензенской области по подозрению в сотрудничестве с Польшей
Житель Пензенской области планировал передать данные об одном из режимных предприятий региона польским спецслужбам в обмен на помощь в отъезде за границу, сообщили в ФСБ России

Жителя Пензенской области заподозрили в работе на польские спецслужбы
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Сотрудника одного из режимных предприятий Пензенской области задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службе безопасности.

«Российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия», — говорится в сообщении. По данным ФСБ, подозреваемый рассчитывал на помощь польских спецслужб в переезде за границу.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1  УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), подозреваемый задержан. Эта статья появилась в УК в июле 2022 года.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что установил контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года. Мужчина сказал, что планировал передавать данные об объеме производства, месторасположении цехов и электроподстанций предприятия, на котором работал, а после выезда за границу — привлечь к аналогичной деятельности коллег, имеющих доступ к государственной тайне.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Ранее был задержан житель Новоалтайска, который передал информацию об объектах Минобороны в Алтайском крае украинской террористической организации. По данным УФСБ по региону, он также планировал принять участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Польша ФСБ спецслужбы Пензенская область
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