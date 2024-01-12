Жителя Пензенской области заподозрили в работе на польские спецслужбы
Сотрудника одного из режимных предприятий Пензенской области задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службе безопасности.
«Российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия», — говорится в сообщении. По данным ФСБ, подозреваемый рассчитывал на помощь польских спецслужб в переезде за границу.
Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), подозреваемый задержан. Эта статья появилась в УК в июле 2022 года.
В ходе допроса подозреваемый рассказал, что установил контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года. Мужчина сказал, что планировал передавать данные об объеме производства, месторасположении цехов и электроподстанций предприятия, на котором работал, а после выезда за границу — привлечь к аналогичной деятельности коллег, имеющих доступ к государственной тайне.
задержан житель Новоалтайска, который передал информацию об объектах Минобороны в Алтайском крае украинской террористической организации. По данным УФСБ по региону, он также планировал принять участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.