Жителя Пензенской области заподозрили в работе на польские спецслужбы

ФСБ задержала жителя Пензенской области по подозрению в сотрудничестве с Польшей

Житель Пензенской области планировал передать данные об одном из режимных предприятий региона польским спецслужбам в обмен на помощь в отъезде за границу, сообщили в ФСБ России

Video

Сотрудника одного из режимных предприятий Пензенской области задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службе безопасности.

«Российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия», — говорится в сообщении. По данным ФСБ, подозреваемый рассчитывал на помощь польских спецслужб в переезде за границу.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством), подозреваемый задержан. Эта статья появилась в УК в июле 2022 года.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что установил контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года. Мужчина сказал, что планировал передавать данные об объеме производства, месторасположении цехов и электроподстанций предприятия, на котором работал, а после выезда за границу — привлечь к аналогичной деятельности коллег, имеющих доступ к государственной тайне.