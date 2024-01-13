В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии поэта Льва Рубинштейна

Лев Рубинштейн (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили «РИА Новости» в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — рассказали агентству в медучреждении.

8 января 76-летнего Рубинштейна сбила машина, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Образцова в Москве. После ДТП поэта госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где ему провели операцию.

Фотограф Илья Низбург писал в Facebook, что Рубинштейн получил переломы и черепно-мозговую травму.

По данным телеграм-канала SHOT, у Рубинштейна диагностировали перелом таза, ключицы, ребер, а также скопление воздуха внутри черепа и сильную гематому мозга. Его состояние осложняется хроническим заболеванием легких — эмфиземой, пишет SHOT.

В отношении водителя, сбившего Рубинштейна, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК). Департамент транспорта Москвы сообщал, что за собственником автомобиля числится 19 эпизодов нарушений ПДД за последние 12 месяцев.