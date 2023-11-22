В Коледино в Московской области затопило склад Wildberries

Video

В подмосковной деревне Коледино в Подольске затопило склад онлайн-ретейлера Wildberries из-за задетого датчика системы пожарной безопасности, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В ночь с 21 на 22 ноября при работе погрузчика в корпусе 1 на складе «Коледино» был задет датчик системы противопожарной безопасности, в связи с чем включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой», — уточнили в пресс-службе. Из-за этого часть упаковок товаров на складе «потеряла внешний вид», их пообещали заменить.

О потопе на складе Wildberries сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, сначала в помещении прорвало трубу, из-за чего начал подниматься пар, затем сработала система пожаротушения. Канал уточнил, что вода залила преимущественно крупногабаритные товары. Ответственными за аварию могут признать администраторов блока, в котором прорвало трубу.

20 августа на складе Wildberries в городе Электросталь в Московской области сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода затопила около 500 кв. м помещения. Сотрудников склада эвакуировали из подтопленной секции. Позже ретейлер рассказал, что стоимость товаров, которые пострадали из-за дождя, составила примерно 15 млн руб. В эту сумму вошли как собственные товары Wildberries, так и продукты продавцов платформы, в основном одежда и обувь.