 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

В Коледино в Московской области затопило склад Wildberries

Склад Wildberries затопило из-за задетого датчика системы пожарной безопасности

В Коледино в Московской области затопило склад Wildberries
Video

В подмосковной деревне Коледино в Подольске затопило склад онлайн-ретейлера Wildberries из-за задетого датчика системы пожарной безопасности, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«В ночь с 21 на 22 ноября при работе погрузчика в корпусе 1 на складе «Коледино» был задет датчик системы противопожарной безопасности, в связи с чем включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой», — уточнили в пресс-службе. Из-за этого часть упаковок товаров на складе «потеряла внешний вид», их пообещали заменить.

О потопе на складе Wildberries сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, сначала в помещении прорвало трубу, из-за чего начал подниматься пар, затем сработала система пожаротушения. Канал уточнил, что вода залила преимущественно крупногабаритные товары. Ответственными за аварию могут признать администраторов блока, в котором прорвало трубу.

Wildberries рассказала о результатах проверки Генпрокуратуры
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

20 августа на складе Wildberries в городе Электросталь в Московской области сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода затопила около 500 кв. м помещения. Сотрудников склада эвакуировали из подтопленной секции. Позже ретейлер рассказал, что стоимость товаров, которые пострадали из-за дождя, составила примерно 15 млн руб. В эту сумму вошли как собственные товары Wildberries, так и продукты продавцов платформы, в основном одежда и обувь.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Московская область Wildberries склад новости

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Wildberries объяснил комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
Бизнес
Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard
Бизнес
В Wildberries решили привлечь Face ID для защиты от случайных заказов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
Бывшего главного тренера дагестанских кикбоксеров заподозрили в госизмене Политика, 12:22
В Москве изъяли нелегальные препараты для косметологии на ₽100 млн Общество, 12:20
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 12:17
Биржевые цены на уран выросли до максимума с февраля 2008 года Инвестиции, 12:10
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 12:05
Российский хоккеист войдет в Зал славы клуба НХЛ «Нью-Джерси» Спорт, 12:04
Как токсичные люди мешают нам становиться богатыми и счастливыми Pro, 12:01
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Ургант заявил о просьбе удалить фейковый канал его шоу после поста с БТР Политика, 11:59
В Кемерово простились с бывшим губернатором Аманом Тулеевым. Фоторепортаж Общество, 11:55 
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 11:54
Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции Политика, 11:48
Аналитики отметили замедление спроса на элитное жилье в Москве Недвижимость, 11:44
В Коледино в Московской области затопило склад Wildberries Общество, 11:43
Американский боксер отказался от боя с россиянином и лишился титула Спорт, 11:43