Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале инфоцентра о ситуации на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину перекрытия движения в инфоцентре не назвали.

Накануне вечером была приостановлена работа Керченской паромной переправы, писал министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. Перед этим МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение. Движение паромов возобновили в 07:05 мск 13 января.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог.

В середине ноября 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Он также напомнил, что там уже произошли два взрыва, и заявил, что будет еще «много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту».

В последний раз российское Минобороны сообщало о попытке атаки на Крымский мост 9 сентября. Тогда корабли Черноморского флота в южной части Керченского пролива уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера.