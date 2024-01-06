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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении ракетной атаки в Крыму

Минобороны: над Крымом перехвачены четыре украинские ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Примерно в 00:30 мск российские средства ПВО сбили четыре украинские ракеты над Крымом, сообщает Минобороны. Телеграм-каналы писали, что взрывы звучали в районе городов Саки и Евпатория
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Около 00:30 мск 6 января российские дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымом, сообщает Минобороны.

Конкретное место не называется. Также ведомство не уточнило данные о пострадавших и разрушениях.

В 00:15 временно приостановили движение автомобилей по Крымскому мосту, его возобновили спустя час.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что было слышно несколько взрывов над городом Саки. О работе ПВО также сообщал канал «ЧП Крым». Телеграм-канал «Евпатория ЧП» сообщал, что в городе «громко».

В Саки находится военный аэродром. Летом 2022 года там произошли несколько взрывов. В результате погиб один человек, более десяти пострадали. Минобороны объяснило произошедшее детонацией авиационных боеприпасов.

Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Черным морем
Политика

Вечером 5 января Минобороны сообщало об уничтожении пяти украинских дронов в западной части Черного моря. Это произошло около 20:00.

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До этого днем над Черным морем российские средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун». В Севастополе трижды за сутки объявляли воздушную тревогу, использовалась дымовая завеса в целях маскировки в районе Севастопольской бухты.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Крым ракета ПВО
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