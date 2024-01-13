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Военная операция на Украине ,  
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Жителям Прикарпатья предложили отсрочку от мобилизации за фортификации

На западе Украины жителям предложили строить фортификации вместо мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили жителям региона строительство фортификаций в подконтрольной Киеву части ДНР вместо мобилизации. С таким заявлением выступила глава военной областной администрации (ОВА) Светлана Онищук, рассказал ее заместитель Вадим Созоник.

По словам Созоника, в Прикарпатье ищут людей, которые помогли бы со строительством фортификационных сооружений в Донецкой области, всего нужно 300 человек. За работу жителям заплатят 20 тыс. гривен, обеспечат жильем и питанием. «Те, кто согласится помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва в период строительства», — добавил Созоник, его слова приводит пресс-служба ОВА.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию.

В конце декабря 2023 года правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

11 января 2024 года Рада отправила документ на доработку после критики за неконституционность. Как сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, «какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не являются оптимально сформулированы».

Законопроект предусматривал ограничения для уклонистов (запрет на выезд из страны и на операции с имуществом), отмену категории ограниченной годности и лишение отсрочки инвалидов III группы.

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Теги
Украина мобилизация Ивано-Франковская область ДНР Донецкая область
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