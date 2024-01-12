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Трое взрослых и ребенок погибли в пожаре на северо-востоке Москвы

Четыре человека, включая ребенка, погибли при пожаре на северо-востоке Москвы

Четыре человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба Главного управления Следственного комитета по столице.

Трое взрослых и ребенок погибли в пожаре на северо-востоке Москвы
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«12 января 2024 года произошло возгорание в квартире жилого дома, расположенного на улице Академика Комарова в городе Москве. В результате пожара погибли 4 человека, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что возбудили по факту случившегося уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 4 лет.

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Возгорание на площади 15 кв. м произошло в квартире на первом этаже жилого дома, написал ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Во время тушения огня удалось спасти двух детей со второго этажа.

В московской прокуратуре сообщили, что контролируют установление обстоятельств происшествия, добавив, что координацию работы правоохранительных органов и экстренных служб осуществляет на месте заместитель Останкинского межрайонного прокурора Павел Басак.

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11 января директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко рассказал, что в период новогодних праздников — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года — в пожарах погибли 330 человек. За это время в стране произошло 5,5 тыс. пожаров, в каждый из дней в среднем погибали 33 человека.

Теги
Москва пожар в жилом доме погибшие
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