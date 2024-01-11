Прокуратура: короткое замыкание могло стать причиной пожара в цеху в Подмосковье

В прокуратуре назвали причину пожара в цеху в Московской области

Причиной пожара в цеху по производству полимерной продукции в подмосковном поселке Обухово могло стать короткое замыкание, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети (короткое замыкание) при проведении ремонтных работ, его точные причины будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

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В ночь на 11 января в Обухово загорелась крыша цеха, площадь пожара достигла 8 тыс. кв. м. Пострадавших не было. Огонь тушили более сотни человек и 33 единицы техники. Около 4:20 его полностью ликвидировали.

Загоревшийся цех на улице Ленина, д. 87, принадлежит ООО «Гавари Компаундс», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Компания находится под украинскими санкциями из-за производства материалов двойного назначения, в том числе для спецобуви, касок и бронежилетов.