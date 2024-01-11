 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В новогодние праздники в России при пожарах погибли 330 человек

МЧС: в новогодние праздники в России из-за пожаров погибли 330 человек
Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС
Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Ежедневно в среднем во время новогодних праздников и выходных в России от пожаров погибали по 33 человека. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.

«В период с 30 декабря по 8 января в стране произошло более 5,5 тыс. пожаров <...> На пожарах в этом году, к сожалению, погибло 330 человек. Если мы говорим про период с 30 декабря по 8 января, то это десять дней. Надо понимать, что это 33 человека в день», — сказал Охотенко (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что эта цифра ниже, чем прошлом году: тогда за время длинных новогодних выходных погибли 407 человек. Одной из главных причин пожаров стало неправильное использование печей и обогревателей.

В пресс службе МЧС сообщили, что 20% пожаров случаются из-за курения по неосторожности при обращении с огнем. Еще одна частая причина возгораний в домах — гаджеты. От трех до десяти пожаров в день происходят из-за сотовых телефонов, пауэрбанков и прочей техники.

В ведомстве также отметили, что за новогодние праздники число пожаров от пиротехники сократилось на 78% по сравнению с прошлым годом.

В Москве 360 человек эвакуировали из гостиницы из-за пожара
Общество

7 января произошел пожар в одной из гостиниц в центре Москвы. Возгорание началось на третьем этаже здания.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Из гостиницы эвакуировали более 350 человек, пострадавших не было.

Теги
пожары новогодние праздники погибшие МЧС
Материалы по теме
В прокуратуре назвали причину пожара в цеху в Московской области
Общество
В Москве 360 человек эвакуировали из гостиницы из-за пожара
Общество
На северо-востоке Москвы произошел пожар на трансформаторной подстанции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 97,87 (-1,11) Инвестиции, 10 янв, 16:34 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 89,39 (-1,01) Инвестиции, 10 янв, 16:34
5 способов избежать болезни Альцгеймера Pro, 15:55
В Кемерове пассажиров рейса Nordwind высадили на взлетной полосе Общество, 15:47
Умер один из разработчиков вакцины «Спутник V» Борис Народицкий Общество, 15:46
Фигурант дела о хищениях на «Восточном» умер после драки с сокамерником Общество, 15:43
Рада отправила на доработку раскритикованный законопроект о мобилизации Политика, 15:37
Почему Microsoft и Google пока не удается заработать на ИИ Pro, 15:34
Эмитенты новых ETF направят часть прибыли от них разработчикам биткоина Крипто, 15:30
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
АЕБ спрогнозировала рост авторынка в России на 15% Авто, 15:30
Аэропорт Петрозаводска на месяц закроют на ремонт Общество, 15:29
«Деловые линии» попали в лидеры рейтинга РБК по рынку грузоперевозок Пресс-релиз, 15:25
Лыжник Большунов выиграл 13-ю гонку подряд Спорт, 15:21
В новогодние праздники в России при пожарах погибли 330 человек Общество, 15:19
В Госдуме предложили изменить нормы передачи властям частных теплосетей Недвижимость, 15:13
Дефицит бюджета второй год превысил ₽3 трлн Экономика, 15:03