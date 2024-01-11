В новогодние праздники в России при пожарах погибли 330 человек

Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Ежедневно в среднем во время новогодних праздников и выходных в России от пожаров погибали по 33 человека. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.

«В период с 30 декабря по 8 января в стране произошло более 5,5 тыс. пожаров <...> На пожарах в этом году, к сожалению, погибло 330 человек. Если мы говорим про период с 30 декабря по 8 января, то это десять дней. Надо понимать, что это 33 человека в день», — сказал Охотенко (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что эта цифра ниже, чем прошлом году: тогда за время длинных новогодних выходных погибли 407 человек. Одной из главных причин пожаров стало неправильное использование печей и обогревателей.

В пресс службе МЧС сообщили, что 20% пожаров случаются из-за курения по неосторожности при обращении с огнем. Еще одна частая причина возгораний в домах — гаджеты. От трех до десяти пожаров в день происходят из-за сотовых телефонов, пауэрбанков и прочей техники.

В ведомстве также отметили, что за новогодние праздники число пожаров от пиротехники сократилось на 78% по сравнению с прошлым годом.

7 января произошел пожар в одной из гостиниц в центре Москвы. Возгорание началось на третьем этаже здания.

Из гостиницы эвакуировали более 350 человек, пострадавших не было.