В Москве 360 человек эвакуировали из гостиницы в центре города из-за пожара

В Москве 360 человек эвакуировали из гостиницы из-за пожара

Пожар произошел в одной из гостиниц в центре Москвы, сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС.

Возгорание началось по адресу: Симоновский Вал, д. 2, уточнили в ведомстве. По данным сервисов «2ГИС» и «Яндекс.Карты», там расположена гостиница Holiday Tagansky.

К моменту приезда на место пожарных возгорание было незначительным, в 4:12 мск его потушили, добавили в МЧС. Там уточнили, что данных о пострадавших в ведомство не поступало.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, пожар начался на третьем этаже здания, об этом же пишет SHOT. По информации Mash, возгорание началось в одном из номеров. Из гостиницы эвакуировали 364 человека, еще двоих спасли уточнил собеседник агентства.

Такие же данные по эвакуации приводит «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь пожара, по данным издания, составила 2 кв. м.

В Москве в ночь на 7 января также произошел пожар на Большой Тульской улице: загорелся дом № 2, известный как «Дом-корабль». По информации МЧС, возгорание началось в квартире на 11-м этаже здания, информации о пострадавших в ведомство не поступало.