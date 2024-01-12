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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что перехват произошел приблизительно в 14:50 мск.

9 января Минобороны также сообщало, что системы ПВО сбили над территорией Белгородской области украинский дрон, а также снаряд ракетной системы залпового огня «Ураган». 8 января над регионом были сбиты десять снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire чешского производства.

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После начала военной операции Белгородская область, как и ряд других граничащих с Украиной регионов, неоднократно подвергалась обстрелам.

12 января губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что с целью обезопасить жителей Белгорода в городе за последние дни с помощью бетонных блоков и мешков с песком укрепили несколько остановок общественного транспорта.

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Теги
Минобороны беспилотники ПВО
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