Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника в Белгородской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что перехват произошел приблизительно в 14:50 мск.

9 января Минобороны также сообщало, что системы ПВО сбили над территорией Белгородской области украинский дрон, а также снаряд ракетной системы залпового огня «Ураган». 8 января над регионом были сбиты десять снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire чешского производства.

После начала военной операции Белгородская область, как и ряд других граничащих с Украиной регионов, неоднократно подвергалась обстрелам.

12 января губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что с целью обезопасить жителей Белгорода в городе за последние дни с помощью бетонных блоков и мешков с песком укрепили несколько остановок общественного транспорта.