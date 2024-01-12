Посольство в Греции сообщило об отсутствии угрозы здоровью сотрудникам

Посольство России в Греции сообщило, что угрозы здоровью сотрудников нет

Жизни и безопасности сотрудников посольства России в Греции ничего не угрожает после поступления конверта с неизвестным порошком, сообщили журналистам в дипломатическом представительстве.

«Угроз жизни и безопасности сотрудников посольства не зафиксировано», — сказал представитель дипмиссии (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, подозрительный конверт поступил в посольство из отделения греческой почты утром 12 января. Страной отправления на нем была указана Финлядния. Сотрудники диппредставительства проверили конверт «на наличие постороннего содержимого» и обнаружили в нем похожую на порошок субстанцию.

Дипломат напомнил, что в таких случаях применяется специальный порядок действий. В соответствии с ним на место были вызваны специальные службы, которые забрали порошок на исследование.

Утром 12 января стало известно, что у российского посольства в Афинах был обнаружен конверт с белым порошком. Дипломаты вызвали сотрудников экстренных служб, на место происшествия отправились Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK и группа пожарных. Здание посольства расположено в районе Палео Психико на улице Никифору Литра.

Издание Kathemiri также сообщало, что рядом с отелем в центре столицы Греции обнаружили подозрительную бесхозную сумку, к которой отправили группу взрывотехников.

Российские дипломаты периодически получают посылки с подозрительным содержимым. Так, в январе 2023 года о получении такой посылки сообщило посольство в Риге, тогда в почтовом отправлении было обнаружено неизвестное вещество.

Полиция Латвии начала расследование. Некоторое время спустя в ведомстве рассказали, что экспертиза не подтвердила опасность вещества. В феврале того же года конверт с порошком доставили в российское посольство в Румынии.