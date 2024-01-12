Япония будет следить за ситуацией после обещания Путина посетить Курилы

В Японии пообещали следить за ситуацией после слов Путина о Курилах

Вид на остров Итуруп (Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости)

Правительство Японии после слов российского президента Владимира Путина о намерении посетить Курильские острова будет внимательно следить за ситуацией. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, передает Jiji.

«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом», — сказал он.

Накануне, 11 января, Путин во время визита в Хабаровск пообещал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова. «Не был ни разу, к сожалению, но обязательно приеду», — сказал он.

В Японии Курильскую гряду называют «северными территориями». Речь идет об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В апреле 2023 года Япония вновь обозначила их «незаконно оккупированными Россией».

В марте 2022 года Япония ввела санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. После этого российский МИД заявил, что Москва не будет продолжать с Токио обсуждение мирного договора из-за «недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений».

В декабре 2023 года Хаяси после слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что у Москвы нет территориальных споров с Японией, назвал позицию Россию неприемлемой и несправедливой. «Между Японией и Россией ведутся переговоры о мирном договоре, поскольку территориальный вопрос не решен», — подчеркнул генсек. Россия неоднократно указывала, что Курильские острова являются частью страны и не обсуждает их статус с Японией.