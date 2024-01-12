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В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли акции протеста после ударов по Йемену

В США прошли акции протеста после ударов по объектам хуситов в Йемене

Десятки человек в Нью-Йорке и Вашингтоне вышли на акции протеста против ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене, сообщает Reuters.

В Нью-Йорке протестующие на Таймс-сквер скандируют лозунги «Руки прочь от Йемена» и «Руки прочь от Ближнего Востока». Демонстранты у Белого дома несли транспаранты с надписью «Хватит бомбить Йемен» и палестинские флаги.

В Нью-Йорке задержали по меньшей мере одного человека.

Хуситы пообещали атаковать военные базы США при усилении ударов
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

В ночь на 12 января 2024 года вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, контролируемым повстанцами-хуситами. Всего военные атаковали более чем 60 целей в 16 локациях, уточнили в ВС США.

В ответ на удары западной коалиции вооруженные силы Йемена начали массовый запуск ракет класса «земля — земля». По сведениям иранского агентства Tasnim, хуситы попали по американскому кораблю в Красном море. Военные США это не комментировали.

Президент США Джо Байден назвал удары оборонительными и прямым ответом на нападения хуситов на грузовые суда в Красном море. Россия предложила провести срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами.

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Теги
протесты Йемен хуситы США Вашингтон Нью-Йорк
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