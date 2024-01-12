 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лидер президентской гонки в Финляндии пообещал не вести диалог с Россией

Кандидат в президенты Финляндии исключил поддержку диалога с властями России

Кандидат на пост президента Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае своей победы на выборах он не будет поддерживать отношения с властями России, пока не прекратится конфликт на Украине. Об этом он сказал в интервью Reuters.

«С политической точки зрения не будет никаких отношений с президентом России или с российским политическим руководством до тех пор, пока они не прекратят боевые действия на Украине», — сказал Стубб.

Он подчеркнул, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений. «На прагматическом уровне, очевидно, наши пограничники продолжают сотрудничать, и наши дипломаты продолжают сотрудничать, но Россия не является основным направлением внешней политики», — добавил политик.

Президентские выборы в Финляндии запланированы на 28 января 2024 года. Согласно опросам, проводившимся в последние месяцы, Стубб занимает лидирующую позицию, отмечает Reuters. Так опрос, опубликованный газетой Helsingin Sanomat 26 декабря, показал, что его поддерживают 24% респондентов, а его главного оппонента, члена партии «Зеленый союз» и бывшего главу МИД Финляндии Пекку Хаависто — 22%.

Стубб также занял первое место в рейтинге кандидатов, составленном телерадиокомпанией Yle в ноябре 2023 года на основе опроса, — за него проголосовало бы 28% избирателей, а за Хаависто — 26%. Кроме того, по сравнению с рейтингом, составленным Yle в октябре, поддержка Стубба возросла на 6 п.п., а Хаависто — опустилась на 3 п.п.

Финляндия продлила закрытие границы c Россией
Политика
Фото:Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Президент России Владимир Путин говорил, что раньше между Москвой и Хельсинки были «самые добрые, самые сердечные» отношения, но после вступления Финляндии в НАТО проблемы «теперь будут». «Мы там (у границы между странами. — РБК) будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — объяснил глава государства.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

О том, что отношения между обеими странами изменились и перспектив для их восстановления в прежнем виде пока нет, говорил и действующий финский президент Саули Ниинистё.

Теги
Финляндия кандидат в президенты выборы президента
Материалы по теме
HS узнала, сколько еще будет закрыта граница Финляндии с Россией
Политика
Финляндия допустила запрет на экспорт СПГ из России в 2025 году
Политика
Лишь один кандидат в президенты Финляндии выступил против закрытия границ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
Вузы предупредили о планах повысить цены на платное образование Общество, 06:55
Нефть подорожала после ударов США по Йемену Бизнес, 06:49
Саудовская Аравия призвала к сдержанности после ударов США по Йемену Политика, 06:36
Лидер президентской гонки в Финляндии пообещал не вести диалог с Россией Политика, 05:51
Ученые заметили распространение рака среди молодежи Общество, 05:44
Хуситы пообещали атаковать военные базы США при усилении ударов Политика, 04:54
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов США по Йемену Политика, 04:41
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
The Jerusalem Post сообщила об атаке на посольство США в Ираке Политика, 04:06
Великобритания заявила, что нанесла удары по Йемену в порядке самообороны Политика, 04:05
Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену Политика, 03:44
Пентагон назвал число атак по базам США в Сирии и Ираке Политика, 03:26
США запустили по Йемену ракеты «Томагавк» с атомной подлодки «Флорида» Политика, 03:11
После авиаударов западной коалиции хуситы начали массовый запуск ракет Политика, 02:57
Россия денонсировала соглашение об автомобильном сообщении с Украиной Политика, 02:52