Лидер президентской гонки в Финляндии пообещал не вести диалог с Россией

Кандидат на пост президента Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае своей победы на выборах он не будет поддерживать отношения с властями России, пока не прекратится конфликт на Украине. Об этом он сказал в интервью Reuters.

«С политической точки зрения не будет никаких отношений с президентом России или с российским политическим руководством до тех пор, пока они не прекратят боевые действия на Украине», — сказал Стубб.

Он подчеркнул, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений. «На прагматическом уровне, очевидно, наши пограничники продолжают сотрудничать, и наши дипломаты продолжают сотрудничать, но Россия не является основным направлением внешней политики», — добавил политик.

Президентские выборы в Финляндии запланированы на 28 января 2024 года. Согласно опросам, проводившимся в последние месяцы, Стубб занимает лидирующую позицию, отмечает Reuters. Так опрос, опубликованный газетой Helsingin Sanomat 26 декабря, показал, что его поддерживают 24% респондентов, а его главного оппонента, члена партии «Зеленый союз» и бывшего главу МИД Финляндии Пекку Хаависто — 22%.

Стубб также занял первое место в рейтинге кандидатов, составленном телерадиокомпанией Yle в ноябре 2023 года на основе опроса, — за него проголосовало бы 28% избирателей, а за Хаависто — 26%. Кроме того, по сравнению с рейтингом, составленным Yle в октябре, поддержка Стубба возросла на 6 п.п., а Хаависто — опустилась на 3 п.п.

Президент России Владимир Путин говорил, что раньше между Москвой и Хельсинки были «самые добрые, самые сердечные» отношения, но после вступления Финляндии в НАТО проблемы «теперь будут». «Мы там (у границы между странами. — РБК) будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — объяснил глава государства.

О том, что отношения между обеими странами изменились и перспектив для их восстановления в прежнем виде пока нет, говорил и действующий финский президент Саули Ниинистё.