В ДНР украинскому военному вынесли приговор за пытки и убийство пленного

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Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил военнослужащего Нацгвардии Украины Александра Зажиренко к 28 годам лишения свободы за пытки и убийство пленного российского военного. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Зажиренко признали виновным по ч. 1 ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), пп. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Суд пришел к выводу, что 29 марта 2022 года Зажиренко патрулировал Мариуполь и на одной из улиц нашел раненого и безоружного российского военнослужащего, которого решил задержать. Он перенес военного в близлежащий жилой дом для допроса, начал пытать его, а затем убил, выстрелив из пистолета в висок.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года после ожесточенных боев. Осенью того же года город, как часть ДНР, вошел в состав России по итогам референдума.

В середине марта 2022-го Минобороны отчитывалось о боях в центре Мариуполя и постепенном окружении украинских войск. К концу апреля одним из последних мест, где оставались украинские военные, была промышленная зона завода «Азовсталь». 20 мая того же года глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что «освобождение» территории Мариуполя и завода «Азовсталь» завершено. В плен, по его словам, за несколько дней сдались 2,4 тыс. бойцов полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и военнослужащих ВСУ, которые находились на заводе.

В феврале 2023 года полк «Азов» стал бригадой Нацгвардии Украины.