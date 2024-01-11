 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Лукашенко откликнулся на смерть Соломина словами о верности идеалам

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина
Юрий Соломин
Юрий Соломин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко назвал Соломина выдающимся актером и режиссером, человеком с активной гражданской позицией, который «неизменно сохранял верность своим идеалам».

«[Соломин] достиг настоящих профессиональных высот. Его многогранный талант нашел воплощение во множестве замечательных, поистине звездных ролей, покоривших миллионы зрителей. Светлая память о Юрии Мефодьевиче всегда будет жить в наших сердцах», — сказал президент Белоруссии.

Прощание с Юрием Соломиным пройдет 15 января в Малом театре
Общество
Юрий Соломин

Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. В ноябре 2023 года его госпитализировали после потери сознания по дороге в театр. У артиста диагностировали микроинсульт. 9 января Соломина выписали из больницы.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, а в 1957 году начал служить в Малом театре. В 1988 году артист стал его художественным руководителем.

В театре Соломин играл в спектаклях «Мольер», «Униженные и оскорбленные», «Дядя Ваня», «Чайка», «Макбет» и других. С 1980 года начал работать в качестве режиссера. Среди его постановок — «Три сестры» Чехова, «Власть тьмы» Толстого, «Ревизор» Гоголя.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Соломин много снимался в кино. Среди лучших работ — фильмы «Адъютант его превосходительства» (1969, капитан Кольцов), «Хождение по мукам» (1977, Иван Телегин), «Летучая мышь» (1978, Генрих Айзенштайн), «Обыкновенное чудо» (1978, трактирщик Эмиль), «ТАСС уполномочен заявить…» (1984, сотрудник КГБ Славин) и другие. Всего на его счету около 130 работ в кинопроектах.

Прощание с Соломиным пройдет 15 января в Малом театре, затем его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Теги
Персоны
Юрий Соломин Александр Лукашенко Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Прощание с Юрием Соломиным пройдет 15 января в Малом театре
Общество
«Трудно руководить милицией, больницей и театром». Каким был Юрий Соломин
Общество
Умер Юрий Соломин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 17:22
Почему работа в банке перестала ассоциироваться с чем-то скучным РБК и Газпромбанк, 18:38
Военные сообщили о неразорвавшихся снарядах при ротации инспекции МАГАТЭ Политика, 18:37
Аналитики выявили районы Москвы с самыми низкими ценами на аренду жилья Недвижимость, 18:29
Минфин США ввел санкции против российского полигона Ашулук Политика, 18:27
Российская чемпионка мира по блицу рассказала, что борется с волчанкой Спорт, 18:27
Лукашенко откликнулся на смерть Соломина словами о верности идеалам Общество, 18:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире Инвестиции, 18:15
На портале Кремля открыли сайт о заповедниках России Общество, 18:09
Объем торгов в биткоин-ETF на старте превысил $1 млрд Крипто, 18:08
Россия предупредила Эквадор о реакции на передачу российской техники США Политика, 18:08
Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для России Общество, 18:05
Кольцов, Телегин, Славин и другие: главные роли Юрия Соломина Общество, 17:59
Вильфанд рассказал о редкой для Москвы зимней грозе Общество, 17:58