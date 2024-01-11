Лукашенко откликнулся на смерть Соломина словами о верности идеалам

Юрий Соломин (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко назвал Соломина выдающимся актером и режиссером, человеком с активной гражданской позицией, который «неизменно сохранял верность своим идеалам».

«[Соломин] достиг настоящих профессиональных высот. Его многогранный талант нашел воплощение во множестве замечательных, поистине звездных ролей, покоривших миллионы зрителей. Светлая память о Юрии Мефодьевиче всегда будет жить в наших сердцах», — сказал президент Белоруссии.

Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. В ноябре 2023 года его госпитализировали после потери сознания по дороге в театр. У артиста диагностировали микроинсульт. 9 января Соломина выписали из больницы.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, а в 1957 году начал служить в Малом театре. В 1988 году артист стал его художественным руководителем.

В театре Соломин играл в спектаклях «Мольер», «Униженные и оскорбленные», «Дядя Ваня», «Чайка», «Макбет» и других. С 1980 года начал работать в качестве режиссера. Среди его постановок — «Три сестры» Чехова, «Власть тьмы» Толстого, «Ревизор» Гоголя.

Соломин много снимался в кино. Среди лучших работ — фильмы «Адъютант его превосходительства» (1969, капитан Кольцов), «Хождение по мукам» (1977, Иван Телегин), «Летучая мышь» (1978, Генрих Айзенштайн), «Обыкновенное чудо» (1978, трактирщик Эмиль), «ТАСС уполномочен заявить…» (1984, сотрудник КГБ Славин) и другие. Всего на его счету около 130 работ в кинопроектах.

Прощание с Соломиным пройдет 15 января в Малом театре, затем его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.