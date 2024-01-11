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Военная операция на Украине ,  
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Вице-спикер парламента Словакии ответил на просьбу США осудить Россию

Вице-спикер парламента Словакии резко ответил на просьбу США осудить Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Любош Блаха
Любош Блаха (Фото: LubosBlahaSmer / Telegram)

США должны предоставить реальные доказательства своих сообщений о том, что Россия использовала северокорейские ракеты на Украине и международное право было нарушено. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем телеграм-канале.

«Американцы наивно думали, что мы подпрыгнем, как они свистнут. Забудьте, эпоха их приспешника [экс-главы МИД Словакии Ивана] Корчока закончилась <...>. Словакия является суверенным государством, и пока американцы не представят реальных доказательств того, что международное право было нарушено, Словакия не присоединится ни к одной из их конкретных резолюций. Точка», — написал он.

Блаха напомнил о том, как американское правительство «лгало всему миру об оружии массового поражения в Ираке, потому что хотели напасть на суверенную страну». Он призвал посла США смириться с тем, что Словакия «больше не является американской колонией».

Белый дом обвинил Россию в использовании северокорейских ракет на Украине
Политика
Фото:Stringer / Reuters

4 января на брифинге координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил Россию в использовании полученных от КНДР баллистических ракет для ударов по Украине.

Эти данные опровергали как корейская, так и российская стороны. Пхеньян заявлял, что поставок оружия Москве не было и не будет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что утверждения о поставках военной помощи из Северной Кореи — слухи.

10 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия Запада по Украине не работает. В октябре 2023 года Словакия выступила против выделения €50 млрд Украине. Россия осуждает финансовую и военную помощь Украине.

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