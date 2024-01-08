Хуситы предложили владельцам судов способ избежать атак в Красном море

Корабли, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, не будут подвергаться нападениям со стороны йеменских хуситов, если будут заявлять об отсутствии связей с Израилем, сообщает Times of Israel со ссылкой на члена Высшего политического совета хуситов Мухаммеда Али аль-Хуси.

Аль-Хуси обратился с таким заявлением в соцсети X к международным судоходным компаниям и министерствам транспорта. Он предложил, чтобы их корабли, приближающиеся к проливу, говорили фразу такого содержания: «Мы не имеем никаких отношений с Израилем».

Если же судно сделает такое заявление, но затем направится в израильский порт, то оно будет занесено в «черный список» и будет конфисковано при следующей попытке пересечь Красное море, объяснил представитель хуситов.

Свое предложение он назвал «простым и недорогим решением» для деэскалации напряженности в Красном море.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы, действующие на территории Йемена, заявили, что будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые израильскими компаниями или принадлежащие им. В связи с этими действиями ряд судоходных компаний приостановили перевозки в регионе.

В ответ на атаки в Красном море США инициировали международную операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите коммерческих судов от нападений. К ней присоединился Евросоюз. 5 января аль-Хуси в интервью арабскому отделению Би-би-си заявил, что любая страна, вступившая в возглавляемую США коалицию, «будет находиться в пределах досягаемости их ракет».