Моряки рассказали, как прячутся от нападений пиратов в Красном море

Моряки на судах, следующих через Красное море, где участились нападения хуситов, пережидают нападение в безопасном месте, оснащают суда колючей проволокой и нанимают вооруженную охрану, рассказали собеседники Bloomberg

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Обходные пути, по которым направляются суда, следовавшие через Красное море, для моряков являются огромным облегчением, но вместе с тем такое решение обходится дорого, пишет Bloomberg. Некоторые грузоперевозчики, например Maersk, направляют свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, но многие решили не делать этого, в то время как ситуация в районе Красного моря остается напряженной из-за нападений йеменских хуситов.

Агентство отмечает, что обходной путь вокруг Африки добавляет примерно 5 тыс. миль и «миллионы» затрат. Один из беседовавших с Bloomberg моряков, Артем, заявил, что, если его компания продолжит направлять суда через Красное море, он уволится.

Артем был одним из членов экипажа судна, которое подверглось нападению в начале декабря. Он рассказал, что взрыв произошел примерно в 10 м над судном, его было слышно даже за шумом двигателя. По мнению моряка, прямое попадание предотвратил сильный ветер.

После взрыва капитан приказал большей части экипажа отправиться в безопасное место, которое чаще всего используется для пережидания пиратских нападений. Оставшиеся на мостике переключили двигатель на ручное управление и отправили сигнал бедствия.

Моряк рассказал, что некоторые его товарищи были в слезах: «Это не шутка: мы можем умереть. <...> Они сидят на стуле и по-настоящему плачут, потому что это очень, очень страшно».

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Другой собеседник Bloomberg, старший офицер на большом контейнеровозе, рассказал, что с ужасом посмотрел видеозапись с нападением на судно с использованием вертолета. По его словам, у экипажа не было времени среагировать — мостик звукоизолирован и моряки могли не понять, что судно подверглось нападению, пока не стало поздно.

«Мы все были напуганы, — сказал офицер. — У нас нет никаких мер безопасности против атаки вертолета».

Для избежания нападения он должен был поддерживать быстрое движение своего судна. Однако даже при заданном темпе порядка 20 узлов (около 37 км/ч) его судну потребовалось бы около двух дней, чтобы пройти зону повышенного риска. Это судно не подверглось атаке, но, по словам офицера, следовавшее за ними судно подало сигнал бедствия, попав под атаку.

Моряк с 25-летним стажем рассказал, что его грузовое судно обмотали колючей проволокой, что является распространенной практикой для судов, отправляющихся в Красное и Аравийское моря, Аденский залив и Индийский океан. Кроме того, они наняли трех вооруженных охранников. С его слов, в водах между Йеменом и Африкой они увидели, как им показалось, около 50 пиратов на нескольких судах, которые в конечном итоге скрылись.

Нападения йеменских хуситов в Красном море участились после начала войны Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Хуситы заявили, что будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые израильскими компаниями или принадлежащие им. В январе они предложили экипажам корабля заявлять об отсутствии связей с Израилем для избежания атак.

США в ответ на нападения начали операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите коммерческих судов от нападений. К ней присоединился Евросоюз. 5 января аль-Хуси в интервью арабскому отделению Би-би-си заявил, что любая страна, вступившая в возглавляемую США коалицию, «будет находиться в пределах досягаемости их ракет».