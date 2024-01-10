Небензя назвал Чехию соучастником обстрела Белгорода

Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода, не появившись на заседании Совета безопасности ООН 30 декабря 2023 года. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря», — сказал Небензя на заседании Совбеза.

30 декабря 2023 года прошло заседание СБ ООН, которое Россия запросила из-за массированного удара по Белгороду, произошедшего в тот же день. Москва настаивала на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Украине. Однако чешский постпред «малодушно от участия уклонился», говорил Небезя.

Минобороны России утверждало, что украинские военные обстреляли Белгород с помощью ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами и реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. По последним данным, в результате удара погибли 29 человек, пострадали более сотни. Президент России Владимир Путин назвал обстрел терактом.