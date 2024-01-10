 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Брянскую область обстреляли третий раз за день

Губернатор Богомаз сообщил о третьем обстреле села в Брянской области за день
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли село Подывотье в Севском районе Брянской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате обстрела пострадал один мирный житель. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Также был поврежден автомобиль.

В Воронежской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Губернатор до этого два раза сообщил об обстрелах региона со стороны ВСУ. По его данным, первый обстрел пришелся по Лемешовке того же Севского района, второй — по Азаровке Стародубского муниципального округа.

9 января Богомаз рассказал о сбитом над регионом украинском беспилотнике. Губернатор уточнял, что разрушений после этого не было.

Севский район граничит с Сумской областью Украины. Село Подывотье находится в двух километрах от границы, Лемешовка — в одном.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд

Откройте новые возможности в 2024 году

«Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз обстрелы село ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Политика
Богомаз сообщил о гибели ребенка при обстреле Брянской области из РСЗО
Политика
Брянское село на границе с Украиной попало под обстрел
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 97,87 (-1,11) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 89,39 (-1,01) Инвестиции, 16:34
Джонсон назвал чушью обвинения в срыве переговоров Москвы и Киева Политика, 21:26
Российским керлингистам продлили отстранение от международных турниров Спорт, 21:25
Команда F1 уволила менеджера, разорвавшего контракт с российским гонщиком Спорт, 21:22
Оборот вырос в 5 раз: как отечественный ИТ-стартап стал ведущим на рынке РБК и Softline, 21:12
Умер экс-глава Конституционного суда Марат Баглай Политика, 21:11
Очевидцы из России рассказали о ситуации в Эквадоре Общество, 21:09
Объем торгов на Мосбирже в 2023 году достиг рекордных ₽1,3 квадриллиона Инвестиции, 20:57
Последний день новогодней акции
Успейте оформить подписку со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Хабиб Нурмагомедов получил премию премьер-министра ОАЭ Спорт, 20:40
Песков объяснил рискованность поездки Путина на снегоболотоходе Политика, 20:31
Чего добиваются поднявшие мятеж в Эквадоре наркоторговцы Политика, 20:20
В ЕК рассказали, что Трамп исключил помощь Европе при военном нападении Политика, 20:17
Клуб НХЛ вернул российского вратаря, которого выставлял на драфт отказов Спорт, 20:15
«Самый сильный подросток» России погиб в ДТП в Башкирии Общество, 20:13
Путин и Песков протестировали вездеходы на Чукотке. Что это за машины Авто, 20:08