Брянскую область обстреляли третий раз за день
ВСУ обстреляли село Подывотье в Севском районе Брянской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате обстрела пострадал один мирный житель. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Также был поврежден автомобиль.
Губернатор до этого два раза сообщил об обстрелах региона со стороны ВСУ. По его данным, первый обстрел пришелся по Лемешовке того же Севского района, второй — по Азаровке Стародубского муниципального округа.
9 января Богомаз рассказал о сбитом над регионом украинском беспилотнике. Губернатор уточнял, что разрушений после этого не было.
Севский район граничит с Сумской областью Украины. Село Подывотье находится в двух километрах от границы, Лемешовка — в одном.