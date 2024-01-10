Губернатор Богомаз сообщил о третьем обстреле села в Брянской области за день

Брянскую область обстреляли третий раз за день

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ВСУ обстреляли село Подывотье в Севском районе Брянской области, пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате обстрела пострадал один мирный житель. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Также был поврежден автомобиль.

Губернатор до этого два раза сообщил об обстрелах региона со стороны ВСУ. По его данным, первый обстрел пришелся по Лемешовке того же Севского района, второй — по Азаровке Стародубского муниципального округа.

9 января Богомаз рассказал о сбитом над регионом украинском беспилотнике. Губернатор уточнял, что разрушений после этого не было.

Севский район граничит с Сумской областью Украины. Село Подывотье находится в двух километрах от границы, Лемешовка — в одном.