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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: в Воронежской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

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Фото:cp_57 / VK

В первые дни 2024 года приграничные регионы России регулярно подвергались атакам беспилотников.

В Орле 9 января при падении беспилотника была повреждена многоэтажка и объект топливной энергетики.

В тот же день губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтоженном украинском беспилотнике над Брянской областью.

Накануне в военном ведомстве доложили об уничтожении восьми украинских дронов в Курской и Орловской областях.

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Теги
беспилотники Воронежская область Военная операция на Украине
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