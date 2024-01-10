В Воронежской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник

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Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

В первые дни 2024 года приграничные регионы России регулярно подвергались атакам беспилотников.

В Орле 9 января при падении беспилотника была повреждена многоэтажка и объект топливной энергетики.

В тот же день губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтоженном украинском беспилотнике над Брянской областью.

Накануне в военном ведомстве доложили об уничтожении восьми украинских дронов в Курской и Орловской областях.