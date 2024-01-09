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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Губернатор Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

О сбитии беспилотника докладывало и Минобороны. Там заявили, что перехват произошел около 16:30 мск.

В Орловской области три человека пострадали при атаке беспилотников
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее в военном ведомстве отчитались об уничтожении восьми украинских дронов в двух других российских регионах — Курской и Орловской областях.

7 января Богомаз написал, что ВСУ обстреляли село Лемешовка. Оно находится в Севском районе Брянской области, в километре от границы с Сумской областью Украины.

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По селу выпустили более десяти снарядов. В результате удара были повреждены восемь домов, хозяйственные пристройки и три легковые машины. На некоторых улицах выключилось освещение.

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз БПЛА Украина ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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