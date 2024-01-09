Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны», — говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
О сбитии беспилотника докладывало и Минобороны. Там заявили, что перехват произошел около 16:30 мск.
Ранее в военном ведомстве отчитались об уничтожении восьми украинских дронов в двух других российских регионах — Курской и Орловской областях.
7 января Богомаз написал, что ВСУ обстреляли село Лемешовка. Оно находится в Севском районе Брянской области, в километре от границы с Сумской областью Украины.
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По селу выпустили более десяти снарядов. В результате удара были повреждены восемь домов, хозяйственные пристройки и три легковые машины. На некоторых улицах выключилось освещение.