Богомаз сообщил об обстреле двух сел в Брянской области

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Два села в Брянской области попали под обстрел со стороны Украины, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Сначала ВСУ нанесли удар по Лемешовке в Севском районе, после этого атаковали Азаровку в Стародубском муниципальном округе.

Во время первого обстрела было выпущено более 14 снарядов, добавил губернатор. Повреждения получили два жилых дома, хозяйственные постройки, производственное помещение и административное здание сельскохозяйственного предприятия. При втором ударе «частичные повреждения» получило жилое здание.

Пострадавших в результате обеих атак нет.

Днем ранее, 10 января, Богомаз сообщал о сбитом над Брянской областью украинском беспилотнике. Силы ПВО уничтожили дрон самолетного типа около 16:30 мск, в результате атаки никто не пострадал.

После начала российской военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы, не раз подвергалась обстрелам. Так, 7 января ВСУ уже били по Лемешовке, которая находится в километре от границы с Сумской областью Украины.