Суд отклонил иск Навального к владимирской колонии за отправку в ШИЗО

Алексей Навальный (Фото: Юлия Морозова / File Photo / Reuters)

Суд в Коврове Владимирской области отклонил иск Алексея Навального к ИК-6, который выдвинул из-за отправки в ШИЗО на 12 суток. Об этом сообщила «Медиазона» (признана Минюстом иноагентом).

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи, поскольку его перевели в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам Навального, поводом для помещения в штрафной изолятор стал конфликт с инспектором, который забрал у него ручку.

Иск Навального к ИК-6 был зарегистрирован 10 ноября 2023 года. Изначально судебное заседание по делу назначили на 7 декабря, но впоследствии отложили. Судья Кирилл Никифоров отклонил иск Навального.

Навальный признал, что не должен был обзывать инспектора, однако заметил, что в сложившихся обстоятельствах «12 суток ШИЗО — это незаконно».

25 декабря пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) сообщила о его переводе в ИК-3 «Полярный волк», расположенную в поселке городского типа Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя день эту информацию подтвердил Навальный.

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Ранее Навальный отбывал заключение во владимирской колонии строгого режима № 6. Она находится в поселке Мелехово Ковровского района. Там оппозиционер оказался в июне 2022 года после того, как Лефортовский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Перед этим он отбывал срок по делу «Ив Роше» в ИК-2 города Покров. До этого с января 2021 года он находился в московском СИЗО «Матросская тишина». . Приговор по этому делу был вынесен в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе этого года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Навальный называл все обвинения в свой адрес политическими.