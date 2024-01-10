Минобороны: Вооруженные силы России поразили два цеха сборки БПЛА на Украине

Минобороны сообщило о поражении двух цехов сборки БПЛА на Украине

Фото: ТАСС

Вооруженные силы России поразили два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов на украинской территории. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены (...) два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, российские военные поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов и 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

По данным Министерства обороны России, всего с начала военной операции на Украине было уничтожено 10 580 беспилотных летательных аппаратов.