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Военная операция на Украине ,  
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Над Волгоградской областью сбили беспилотник

Губернатор Волгоградской области Бочаров сообщил о сбитом беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Военные сбили беспилотник над Волгоградской областью, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Он заявил, что пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Его заявление опубликовано в телеграм-канале администрации области.

Дрон над регионом сбивают не впервые. В середине декабря 2023 года Минобороны России сообщило о перехвате 33 дронов в небе над тремя областями — в том числе над Волгоградской.

Материал дополняется.

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Волгоградская область беспилотники
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