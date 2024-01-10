Над Волгоградской областью сбили беспилотник

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Военные сбили беспилотник над Волгоградской областью, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Он заявил, что пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. Его заявление опубликовано в телеграм-канале администрации области.

Дрон над регионом сбивают не впервые. В середине декабря 2023 года Минобороны России сообщило о перехвате 33 дронов в небе над тремя областями — в том числе над Волгоградской.

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