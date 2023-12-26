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Политика ,  
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Мэра Кургана обвинили в халатности, повлекшей смерть людей

Мэра Кургана обвинили в халатности, повлекшей смерть людей
Елена Ситникова
Елена Ситникова (Фото: kurgan-city.ru)

Главу города Кургана Елену Ситникову подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Курганского городского суда.

В отношении Ситниковой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову
Общество
Елена Ситникова

Ранее стало известно, что Ситникову задержали «сотрудники следственного комитета для дачи показаний». Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщил региональный портал 45.ru, вероятно, расследование уголовного дела ведется по факту весенних пожаров в курганском микрорайоне Смолино.

В мае из-за пожаров в Курганской области выгорело несколько сел и погибли более 20 человек. Проблема пожаров в регионе возникает регулярно, курганские власти называли причиной пожаров сильный ветер, плотную застройку и сухую погоду.
 

Теги
Курган Курганская область мера пресечения
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