Главврач больницы в Днепре сообщил о росте числа тяжелораненых в ВСУ

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Число находящихся на лечении тяжелораненых украинских военнослужащих выросло за последние недели на 30%, сообщил ABC Сергей Рыженко, главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова, расположенной в Днепре.

Ежедневно в больницу поступают 40–100 служащих с тяжелыми ранениями, в сутки проводят 50–100 хирургических операций, причем многие из этих процедур относятся к ампутациям, уточнил главврач. По его словам, в больнице провели ампутации для более 3 тыс. военных с февраля 2022 года.

Днепр расположен в нескольких часах езды от мест боевых действий. Больница имени Мечникова — одно из старейших лечебных учреждений на Украине и ведущее медучреждение региона, сказано на ее сайте. ABC называет больницу одним из крупнейших травматологических учреждений всей Украины.

С начала полномасштабных боев по осень 2023 года ампутации конечностей провели для более 20 тыс. украинцев, рассказала Associated Press руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольга Руднева. Она отметила, что зарубежные партнеры Украины помогают с протезами: «Некоторые доноры не желают предоставлять военную помощь Украине, но готовы финансировать гуманитарные проекты».