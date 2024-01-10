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Военная операция на Украине ,  
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Главврач больницы в Днепре сообщил о росте числа тяжелораненых в ВСУ

ABC: в больнице Днепра сообщили об увеличении числа тяжелораненых солдат ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Число находящихся на лечении тяжелораненых украинских военнослужащих выросло за последние недели на 30%, сообщил ABC Сергей Рыженко, главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова, расположенной в Днепре.

Ежедневно в больницу поступают 40–100 служащих с тяжелыми ранениями, в сутки проводят 50–100 хирургических операций, причем многие из этих процедур относятся к ампутациям, уточнил главврач. По его словам, в больнице провели ампутации для более 3 тыс. военных с февраля 2022 года.

Днепр расположен в нескольких часах езды от мест боевых действий. Больница имени Мечникова — одно из старейших лечебных учреждений на Украине и ведущее медучреждение региона, сказано на ее сайте. ABC называет больницу одним из крупнейших травматологических учреждений всей Украины.

С начала полномасштабных боев по осень 2023 года ампутации конечностей провели для более 20 тыс. украинцев, рассказала Associated Press руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольга Руднева. Она отметила, что зарубежные партнеры Украины помогают с протезами: «Некоторые доноры не желают предоставлять военную помощь Украине, но готовы финансировать гуманитарные проекты».

По оценкам американской стороны, ВСУ к прошлому ноябрю потеряли погибшими не менее 70 тыс. человек, ранения получили до 120 тыс. служащих, выяснил The Economist. Москва оценивает потери Киева в 383 тыс. убитыми и ранеными.

Минобороны России в последний раз отчитывалось о российских потерях в сентябре 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал министр обороны Сергей Шойгу. В июне президент Владимир Путин говорил, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».

Теги
Днепр Днепропетровская область раненные ВСУ
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