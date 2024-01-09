Зурабишвили назвала Россию врагом Грузии

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом своей страны. Соответствующее заявление она сделала в интервью «Радио Свобода» (признано в России иноагентом).

По словам политика, что с таким ощущением она и ее предки жили всегда.

«Возможно — я не знаю — в России кто-то думает, что могут быть иные отношения с соседом. Но сегодня <...> нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — приводит слова Зурабишвили издание «Грузия Online».

В мае 2023 года российский президент Владимир Путин подписал указы об отмене запрета на авиасообщение с Грузией и об отмене визового режима для граждан этой страны при поездках в Россию.

Он подчеркнул, что лично принял это решение, а также отметил, что Москва готова идти навстречу Тбилиси, но дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий грузинского правительства.

Зурабишвили тогда назвала «провокацией» отмену визового режима и отметила, что это неприемлемо из-за российской военной операции на Украине.