В массовое ДТП под Новгородом попали 66 машин

Фото: ГУ МЧС по Новгородской области

Сотрудники Госавтоинспекции оформили 17 ДТП с участием 66 машин на месте массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 58 грузовиков, которые не могли развернуться, покинули место происшествия и продолжили движение. На месте массового ДТП остался один автомобиль. Движение на трассе полностью восстановлено, добавили в ГИБДД.

ДТП произошло на 525-м километре трассы М-11 «Нева» днем 8 января. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что столкнулись около 50 машин. Движение на трассе перекрыли. Власти организовали объезд на 545-м километре трассы с выездом на федеральную автодорогу М-10 «Россия».

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок, сообщали в МЧС. В региональном минздраве рассказали, что за медицинской помощью обратились 24 человека, госпитализировали семерых, в том числе четверых детей. Одна из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии, один несовершеннолетний получил травмы средней степени тяжести.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть человека (п. «в», ч. 2 ст. 238 УК, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Предварительной причиной ДТП в ведомстве назвали ухудшение погоды.