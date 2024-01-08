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Общество ,  
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В Новгородской области завели уголовное дело после ДТП с 50 машинами

СК: в Новгородской области возбуждено уголовное дело после ДТП с 50 машинами

В Новгородской области завели уголовное дело после ДТП с 50 машинами
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В Новгородской области возбудили уголовное дело после ДТП с участием 50 автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, сообщило региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Дело завели по п. «в», ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Виновным по ней в случае причинения смерти по неосторожности двум или более лицам грозит до десяти лет лишения свободы. Следственный комитет назвал предварительной причиной аварии ухудшение погодных условий.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Новгородом
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Фото:УГИБДД УМВД России по Новгородской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что на дороге столкнулись около 50 машин. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыли, на месте аварии работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

В МЧС сообщили, что в результате ДТП пострадали 16 человек, из них — пятеро детей. Среди четырех погибших — один ребенок. В ликвидации последствий аварии задействовали 68 специалистов и 27 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Для водителей организовали объезд на 545-м км трассы с выездом на федеральную автодорогу М-10 «Россия».

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Новгородская область ДТП Следственный комитет
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