СК: в Новгородской области возбуждено уголовное дело после ДТП с 50 машинами

В Новгородской области завели уголовное дело после ДТП с 50 машинами

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В Новгородской области возбудили уголовное дело после ДТП с участием 50 автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, сообщило региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Дело завели по п. «в», ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Виновным по ней в случае причинения смерти по неосторожности двум или более лицам грозит до десяти лет лишения свободы. Следственный комитет назвал предварительной причиной аварии ухудшение погодных условий.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что на дороге столкнулись около 50 машин. Движение по направлению в сторону Москвы перекрыли, на месте аварии работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

В МЧС сообщили, что в результате ДТП пострадали 16 человек, из них — пятеро детей. Среди четырех погибших — один ребенок. В ликвидации последствий аварии задействовали 68 специалистов и 27 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Для водителей организовали объезд на 545-м км трассы с выездом на федеральную автодорогу М-10 «Россия».