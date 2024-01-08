Минздрав: десять человек пострадали в массовом ДТП под Новгородом

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Новгородом

Фото: УГИБДД УМВД России по Новгородской области

В массовом ДТП с участием десятков машин в Новгородской области пострадали десять человек, в том числе двое детей. Состояние большинства из них оценивается как средней тяжести, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Массовое ДТП на 525-м км трассы М-11 «Нева» произошло днем 8 января. По информации МВД, в нем участвовали 30 машин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин писал о 50. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Медики решили эвакуировать с места аварии всех пострадавших. Двоих детей сейчас везут в Областную детскую клиническую больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Второй несовершеннолетний получил среднетяжелые травмы.

Восьмерых пострадавших взрослых отправили в Областную клиническую больницу. Как уточнили в Минздраве, все они находятся в среднетяжелом состоянии.

После аварии движение по трассе в сторону Москвы временно перекрыли, для машин организовали объезд на 545-м км с выездом на федеральную автодорогу М-10 «Россия». Никитин писал, что на месте, где произошло столкновение, развернут пункт обогрева, а людей обеспечат горячим питьем и едой.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Следственный комитет назвал предварительной причиной аварии ухудшение погодных условий. Ведомство организовало проверку по ст. 238 УК (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В случае причинения смерти по неосторожности двум или более лицам виновным по ней может грозить до десяти лет лишения свободы. В частности, следователи проверят действия лиц, которые отвечали за очистку автомагистрали от снега.

Проверку также инициировала региональная прокуратура.