На Камчатке самолет санитарного рейса выкатился за взлетную полосу

Самолет Як-40 (Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости)

На Камчатке самолет Як-40 с шестью людьми на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 15 декабря в аэропорту Оссора. Самолет выполнял санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского и во время посадки выкатился за взлетную полосу. На борту находились четыре члена экипажа и два медика, они не пострадали, борт поврежден не был.

«Самолет после осмотра и установления факта отсутствия препятствий для выполнения полета доставил жителя п. Оссора, которому требовалась медицинская помощь, в г. Петропавловск-Камчатский», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство начало проверку соблюдения экипажем нормативных требований при выполнении захода на посадку и действий оператора аэродрома по содержанию взлетно-посадочной полосы.

24 октября в аэропорту Перми самолет Boeing 737 авиакомпании Smartavia, прилетевший рейсом 5Н 583 из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиров поместили в аэропорту, аэродром Большое Савино, куда прилетел борт, временно закрыли. По данным Уральской транспортной прокуратуры, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.