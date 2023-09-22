Самолет из Антальи при посадке выкатился за полосу в Перми
В аэропорту Перми (Большое Савино) за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился прибывший из Антальи турецкий самолет, никто не пострадал. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на аэропорт города.
Самолет не получил видимых повреждений и будет отбуксирован на стоянку, уточнили в аэропорту. Пассажиров доставили в аэропорт, его закрыли на прием и отправление воздушных судов.
Инцидент произошел с Boeing 737, зарегистрированным в Турции. Рейс выполняла авиакомпания Turkish Airlines, самолет принадлежит ее «дочке» — AnadoluJet.
Mash и «112» пишут, что на борту были 174 человека. В качестве основной причины считают, что пилот не успел затормозить, отмечает второй канал.
В конце августа Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новокузнецке. На борту были 150 пассажиров, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.
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