Boeing из Антальи выкатился за полосу при посадке в аэропорту Перми

Самолет из Антальи при посадке выкатился за полосу в Перми

174 пассажира турецкого Boeing не пострадали, их эвакуировали. Аэропорт закрыли на прием и отправление самолетов. Борт зарегистрирован в Турции, рейс выполняла Turkish Airlines

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

В аэропорту Перми (Большое Савино) за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился прибывший из Антальи турецкий самолет, никто не пострадал. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на аэропорт города.

Самолет не получил видимых повреждений и будет отбуксирован на стоянку, уточнили в аэропорту. Пассажиров доставили в аэропорт, его закрыли на прием и отправление воздушных судов.

Инцидент произошел с Boeing 737, зарегистрированным в Турции. Рейс выполняла авиакомпания Turkish Airlines, самолет принадлежит ее «дочке» — AnadoluJet.

Mash и «112» пишут, что на борту были 174 человека. В качестве основной причины считают, что пилот не успел затормозить, отмечает второй канал.

В конце августа Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новокузнецке. На борту были 150 пассажиров, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.

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