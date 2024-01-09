В Белом доме обсудили помощь Украине с компаниями ВПК США

Сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома обсудили помощь Украине с представителями компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) США, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Речь шла о ряде систем, включая беспилотные авиационные системы, <...> а также о решении проблемы разминирования», — уточнил собеседник агентства.

На встрече присутствовал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Джонатан Файнер, а также представители компаний, производящих оборонные технологии — Palantir Technologies Inc, Anduril Industries Inc. В переговорах участвовали сотрудники, в том числе, производителя беспилотников Skydio.

Чиновники подчеркнули, что любые усилия по поддержке Украины будут ограничены без пакета дополнительной помощи на сумму более $100 млрд.

3 ноября 2023 года Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву на $125 млн. США планируют направить Украине ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм.

В 2023 году республиканцы отказались голосовать за предложенный администрацией Джо Байдена бюджет, который включал суммы для помощи Израилю и Украине. До ухода на рождественские каникулы две главные партии так и не смогли договориться.

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Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд сообщил, что соглашение, которое разблокирует десятки миллиардов долларов помощи Украине, может быть достигнуто в середине января 2024 года.

Власти России осуждают военную помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что поставки оружия затягивают боевые действия.