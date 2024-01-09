Все школы Нижневартовска перевели на дистанционное обучение из-за кори и ОРВИ

В Нижневартовске все школы перевели на удаленку из-за кори и ОРВИ

В городе Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе все школы перевели на дистанционное обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей, сообщила пресс-служба муниципального департамента образования города.

«В связи с регистрацией заболеваемости кори среди детского населения в городе Нижневартовске, превышением эпид. порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди детей <...> в период с 9.01 по 21.01.2024 образовательный процесс будет осуществляться с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении департамента.

С 11 ноября по 1 декабря 2023 года часть школьников в Нижневартовске перевели на дистанционное обучение.15 ноября в городе зафиксировали один случай заболевания корью у одного из школьников, сообщил телеканал «Югра». Замдиректора департамента образования администрации Нижневартовска Дмитрий Котов заявил, что 54 школьника не были привиты против кори, после вакцинации они вернулись к очной форме обучения.

27 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир вокруг России «горит корью». Ведомство, по ее словам, зарегистрировало 123 случая завоза инфекции. Она отметила, что ситуация с корью в стране остается контролируемой и заболевают преимущественно непривитые.

Корь — острое вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. Корь опасна тяжелыми осложнениями, судорогами, воспалением легких и головного мозга. Заболевание передается воздушно-капельным путем.



Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

Весной Роспотребнадзор подтвердил рост числа заболевших корью. Это объяснили прибытием невакцинированных лиц из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и не переболевших граждан России.