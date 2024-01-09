В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Индонезии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В связи с подземными толчками, по информации сейсмологов, объявлен повышенный риск возникновения цунами. Глубина очага составила 91 км. Землетрясение произошло в 171 км к юго-востоку от филиппинского города Генерал-Сантос, где проживают 679 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

1 января серия землетрясений произошла на северо-западе Японии. Эпицентр находился на полуострове Ното в префектуре Исикава. Магнитуду толчков оценили в 6-7, самого мощного — в 7,6.

В результате стихийного бедствия погибли 168 человек. По данным на утро 8 января, еще 323 человека не вышли на связь, большинство пропавших без вести — жители города Вадзима.

В результате подземных толчков пострадали почти 600 человек. В Вадзиме было разрушено около 200 зданий, 10 тыс. домов в городе все еще остаются без воды, а 7,8 тыс. домов — без электричества. Без света и водоснабжения также остаются дома и в других городах префектуры.