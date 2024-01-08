Число жертв землетрясения в Японии выросло до 168

Число погибших в результате землетрясения в Японии выросло до 168

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Число погибших в результате серии землетрясений в Японии выросло до 168, еще 323 человека не выходят на связь, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на обновленные данные региональных властей. Ранее было известно о 161 жертве.

Новые данные о погибших поступили из префектуры Исикава на острове Хонсю. Большинство пропавших без вести — 281 человек — жители города Вадзима.

Семь новых жертв обнаружили в городе Анамидзу. В общей сложности по 70 человек погибли в городах Вадзима и Сузу, 18 человек — в Анамидзу, еще пятеро — в городе Нанао.

Серия землетрясений произошла на северо-западе Японии 1 января. Эпицентр находился на полуострове Ното в префектуре Исикава. Магнитуду толчков оценивали в 6–7, самого мощного — в 7,6.

В результате подземных толчков пострадали почти 600 человек. В Вадзиме было разрушено около 200 зданий, 10 тыс. домов в городе все еще остаются без воды, а 7,8 тыс. домов — без электричества. Без света и водоснабжения также остаются дома и в других городах префектуры.