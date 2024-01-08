Консул сообщил об отсутствии россиян среди жертв землетрясений в Японии

Граждан России нет среди жертв серии землетрясений в Японии, где погибли уже более 160 человек, сообщил «РИА Новости» вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко.

«Информации о пострадавших российских гражданах к нам не поступало. Мы постоянно находимся на связи со всеми японскими экстренными службами, и в случае поступления информации о пострадавших российских гражданах мы будем об этом незамедлительно проинформированы», — сказал Криворучко.

Землетрясение в японской Исикаве произошло 1 января, его эпицентр находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Магнитуду подземных толчков, которые наблюдались от Хоккайдо до Кюсю, оценивали примерно на 6–7. Из-за сильных толчков обрушились десятки домов, под завалами оказались люди, несколько сотен домов и зданий остались без света и воды.

По последним данным, число погибших достигло 161, еще 565 человек получили серьезные ранения, местонахождение еще 103 человек неизвестно.