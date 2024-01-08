 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Консул сообщил об отсутствии россиян среди жертв землетрясений в Японии

Вице-консул в Ниигате: среди жертв землетрясений в Японии граждан России нет

Граждан России нет среди жертв серии землетрясений в Японии, где погибли уже более 160 человек, сообщил «РИА Новости» вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко.

«Информации о пострадавших российских гражданах к нам не поступало. Мы постоянно находимся на связи со всеми японскими экстренными службами, и в случае поступления информации о пострадавших российских гражданах мы будем об этом незамедлительно проинформированы», — сказал Криворучко.

Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Землетрясение в японской Исикаве произошло 1 января, его эпицентр находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Магнитуду подземных толчков, которые наблюдались от Хоккайдо до Кюсю, оценивали примерно на 6–7. Из-за сильных толчков обрушились десятки домов, под завалами оказались люди, несколько сотен домов и зданий остались без света и воды.

По последним данным, число погибших достигло 161, еще 565 человек получили серьезные ранения, местонахождение еще 103 человек неизвестно.

Теги
Япония землетрясение российский гражданин россияне
Материалы по теме
Число жертв землетрясений в Японии превысило 160 человек
Общество
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Нью-Йорке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Консул сообщил об отсутствии россиян среди жертв землетрясений в Японии Общество, 06:47
В конгрессе вспомнили Россию и Китай после госпитализации главы Пентагона Политика, 06:27
Последний мультфильм Хаяо Миядзаки получил «Золотой Глобус» Технологии и медиа, 06:12
Число жертв землетрясений в Японии превысило 160 человек Общество, 05:37
Власти Киева опровергли прорыв канализации на западе города Общество, 05:24
Первый канал вырезал выступления Киркорова и Глюкозы из шоу Лепса Общество, 04:51
Мировой флот постарел на фоне спроса на перевозки российской нефти Бизнес, 04:48
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
«Страна» сообщила об особняке Виталия Кличко в Гамбурге почти за $6 млн Политика, 03:42
Хуситы предложили владельцам судов способ избежать атак в Красном море Политика, 03:36
Глава волгоградского МЧС пожелал онкологии семье пожаловавшегося на него Общество, 02:40
В Петербурге загорелся ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой Общество, 02:13
Госпитализированный глава Пентагона созвонился с Байденом Политика, 01:51
Зеленский призвал Европу «преподать урок» России Политика, 01:34
Блинкен выступил против призывов к палестинцам покинуть сектор Газа Политика, 01:10