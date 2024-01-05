На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,7

На юге Сахалина произошло землетрясение мощностью до 3 баллов, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

«Землетрясение на территории Сахалинской области ощущалось до 3 баллов в городе Невельск и селе Горнозаводск», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, землетрясение было зафиксировано 4 января в 23:52 по местному времени. Тревога цунами при этом не объявлялась. Предварительно, жертв и разрушений нет.

ТАСС со ссылкой на сейсмостанции «Южно-Сахалинск» уточнил, что магнитуда землетрясения составила 3,7, глубина — 16 км, эпицентр находился в 10 км от Невельска.

1 января землетрясения произошло на северном побережье острова Хонсю в Японии. Его эпицентр находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Магнитуду подземных толчков, которые наблюдались от Хоккайдо до Кюсю, оценивали примерно на 6–7.

По всему северо-западному побережью страны была объявлена угроза цунами. Власти предупреждали, что высота волн может достигать 5 м. Предупреждение о риске цунами также объявили во Владивостоке, Находке и на Сахалине. По данным на 5 января, в результате землетрясения погиб 91 человек, местонахождение еще 179 остается неизвестным.