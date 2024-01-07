Turkish Airlines приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX 9

Перевозчик вывел из эксплуатации до завершения проверки пять Boeing 737 MAX 9. Причиной стал инцидент с лайнером Alaska Airlines в США, у которого оторвался люк аварийного выхода после взлета

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с лайнером Alaska Airlines в США, сообщил старший вице-президент перевозчика Яхья Устюн в соцсети X.

«После инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines пять самолетов Boeing 737 MAX 9 из парка Turkish Airlines были запрошены для проверки. До завершения технической проверки Turkish Airlines приняла решение вывести эти пять самолетов из эксплуатации в первом же аэропорту, где они приземлятся», — написал Устюн.

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) сообщило, что приняло директиву Федерального управления гражданской авиации (FAA) США по MAX 9, но отметило, что ни одна авиакомпания из стран ЕС «в настоящее время не эксплуатирует самолеты в соответствующей конфигурации», передает Reuters. Британский регулятор, в свою очередь, заявил, что будет требовать от всех перевозчиков, эксплуатирующих Boeing 737 MAX 9, соблюдения директивы FAA для захода в воздушное пространство страны.

FAA предписало авиакомпаниям в США приостановить эксплуатацию 171 самолета MAX 9.

В ночь с 5 на 6 января по московскому времени лайнер Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines экстренно сел в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода. Он летел в Онтарио (штат Калифорния). Вскоре после взлета у воздушного судна выпала секция фюзеляжа, после чего экипаж объявил о разгерметизации. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.