Число жертв землетрясений в Японии превысило 160 человек

При землетрясениях в Японии погиб 161 человек, еще 103 человека пропали

После серии землетрясений в Японии число погибших возросло до 161 человека, по меньшей мере еще 565 человек получили серьезные ранения, сообщил телеканал NHK. Ранее было известно о 126 погибших.

По данным телеканала, по 70 погибших было зарегистрировано в городе Вадзима и в Сузу, 11 человек — в Анамидзу, пять человек — в Нанао, по двое погибших в Ното и Сига и один погибший в городе Хакуи.

Кроме того, власти префектуры Исикава, на которую пришелся эпицентр стихии, обнародовали имена 103 человек, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

Серия землетрясений произошла на северо-западе Японии 1 января. Магнитуда самого мощного из них с эпицентром на полуострове Ното достигла 6,1. Из-за сильных толчков обрушились десятки домов, под завалами оказались люди.

В Вадзиме было разрушено около 200 зданий, около 10 тыс. домов в городе все еще остаются без воды, а около 7,8 тыс. домов — без электричества. Без света и воды также остаются дома и в других городах Исикавы.