Госпитализированный глава Пентагона созвонился с Байденом

Министр обороны США Ллойд Остин, который несколько дней находится в больнице и не сообщал об этом Белому дому, созвонился с президентом Джо Байденом. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдера.

По его словам, Остин разговаривал с президентом в субботу, 6 января. Также министр поддерживал контакты со своим заместителем Кэтлин Хикс и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном-младшим, отметил Райдер.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что Остин все еще находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но «выздоравливает и находится в хорошем настроении».

«Хотя на данный момент у нас нет конкретной даты его выписки, но мы продолжим предоставлять обновленную информацию о состоянии министра по мере ее поступления», — заключил Райдер.

Издание Politico писало, что Пентагон не сообщал Байдену и его администрации о госпитализации Остина в течение трех дней. Министра доставили в Национальный военно-медицинский центр 1 января из-за осложнений после «плановой медицинской процедуры». В Белом доме узнали об этом только 4 января, рассказывали собеседники издания.

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