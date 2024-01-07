Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона
Госсекретарь США Энтони Блинкен не знал о проблемах со здоровьем и госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом он заявил на пресс-конференции в Катаре.
«Я разговаривал с Ллойдом в прошлые выходные перед этим и знаю, что он сделал заявление по этому поводу», — отметил глава Госдепа (цитата по CNN).
Госсекретарь назвал Остина «выдающимся руководителем» и пожелал ему полного выздоровления.
Ллойду Остину 70 лет. В начале января Politico писала, что глава Пентагона госпитализировали, и он в течение трех дней не сообщал об этом президенту США Джо Байдену и его администрации. NBC утверждало, что Остин находился в отделении интенсивной терапии.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер позже сообщил, что глава министерства обороны вернулся к исполнению обязанностей вечером 5 января. В тоже время NBC передавало, что министр всё еще находится в больнице. Сам Остин 7 января заявил, что пошел на поправку и скоро начнет работать. Он сказал, что перенес «медицинскую процедуру» и взял на себя решения по раскрытию информации об этом. В то же время глава Пентагона признал, что ему следовало должны образом информировать общественность о своей госпитализации.
Два источника в Пентагоне заявили CNN, что в неведении о ситуации с Остином держали в том числе его заместителя Кэтлин Хикс, которая 2 января взяла на себя часть обязанностей главы оборонного ведомства США. По данным телеканала, она находилась в отпуске в Пуэрто-Рико и решила остаться там, продолжая оставаться на связи, поскольку ожидалось, что глава Пентагона вернется к обязанностям 5 января.
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Сокрытие информации о госпитализации Остин раскритиковали в Республиканской партии. Член сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер назвал ситуацию «неприемлемой». «Я рад слышать, что состояние Остина улучшилось, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Однако факт остается фактом: Министерство обороны намеренно, в течение нескольких дней скрывало информацию о состоянии здоровья министра обороны», — отметил сенатор.