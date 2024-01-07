 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Политика ,  
0 

Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона

Госсекретарь Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона Остина
Остин в течение несколько дней не сообщал администрации Байдена о своей госпитализации, в первые дни об этом не знала и его заместитель, отмечает CNN. В Республиканской партии сокрытие этой информации сочли «неприемлемым»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не знал о проблемах со здоровьем и госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом он заявил на пресс-конференции в Катаре.

«Я разговаривал с Ллойдом в прошлые выходные перед этим и знаю, что он сделал заявление по этому поводу», — отметил глава Госдепа (цитата по CNN).

Госсекретарь назвал Остина «выдающимся руководителем» и пожелал ему полного выздоровления.

Ллойду Остину 70 лет. В начале января Politico писала, что глава Пентагона госпитализировали, и он в течение трех дней не сообщал об этом президенту США Джо Байдену и его администрации. NBC утверждало, что Остин находился в отделении интенсивной терапии.

Остин сообщил, что пошел на поправку
Политика
Ллойд Остин

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер позже сообщил, что глава министерства обороны вернулся к исполнению обязанностей вечером 5 января. В тоже время NBC передавало, что министр всё еще находится в больнице. Сам Остин 7 января заявил, что пошел на поправку и скоро начнет работать. Он сказал, что перенес «медицинскую процедуру» и взял на себя решения по раскрытию информации об этом. В то же время глава Пентагона признал, что ему следовало должны образом информировать общественность о своей госпитализации.

Два источника в Пентагоне заявили CNN, что в неведении о ситуации с Остином держали в том числе его заместителя Кэтлин Хикс, которая 2 января взяла на себя часть обязанностей главы оборонного ведомства США. По данным телеканала, она находилась в отпуске в Пуэрто-Рико и решила остаться там, продолжая оставаться на связи, поскольку ожидалось, что глава Пентагона вернется к обязанностям 5 января.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Сокрытие информации о госпитализации Остин раскритиковали в Республиканской партии. Член сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер назвал ситуацию «неприемлемой». «Я рад слышать, что состояние Остина улучшилось, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Однако факт остается фактом: Министерство обороны намеренно, в течение нескольких дней скрывало информацию о состоянии здоровья министра обороны», — отметил сенатор. 

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Ллойд Остин Пентагон Энтони Блинкен Госдепартамент США госпитализация
Материалы по теме
Трамп заявил, что администрация Байдена может уничтожить США до выборов
Политика
Блинкен заявил о выделении Украине последнего в 2023 году пакета помощи
Политика
Байден упрекнул Трампа в «восхищении» Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В Харькове прозвучали взрывы Политика, 23:19
В Ростове-на-Дону загорелся цирк, где застрял танк ЧВК «Вагнер» Общество, 23:18
Блинкен заявил, что не знал о госпитализации главы Пентагона Политика, 22:37
В Новосибирской области при столкновении двух машин погибли 4 человека Общество, 22:36
В Петербурге из-за проблем с отоплением на время закрылись два ТЦ Общество, 22:12
Власти назвали число домов в Подольске, которые остаются без тепла Общество, 21:48
Полянский ответил на слова Макфола о «прекрасном» будущем России Политика, 21:46
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
«Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка Англии Спорт, 21:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:17
Кокорин забил первый за месяц гол в чемпионате Кипра: видео Спорт, 21:10
Нетаньяху предложил «Хезболле» усвоить урок ХАМАС Политика, 21:09
В пригороде Иерусалима произошел теракт Политика, 21:03
Забросившего шайбу в дебютной игре в НХЛ россиянина отправили в фарм-клуб Спорт, 20:32
В Москве задержали блогера Джумабоя за слова о русских девушках Общество, 20:27