ПВО сбила цель на подлете к Белгороду

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Система ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в своем Telegram. По словам Гладкова, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор сообщил, что за последние сутки прилеты были зафиксированы в Шебекино, где пострадал один человек: мужчину с осколочным ранением нижней конечности доставили в больницу. Различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий.

Ранее стало известно, что на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины в Белгороде, Шебекино, а также в 20-километровой приграничной зоне были отменены ночные рождественские богослужения.